Десятки выстрелов прозвучали возле Белого дома
Рядом с Белым домом в Вашингтоне прозвучало порядка 20-30 выстрелов. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT со ссылкой на американские СМИ.
В настоящий момент на крыше резиденции президента США дежурят снайперы, а к месту происшествия направляются полицейские подразделения. Инцидент попал в кадр журналистов телеканала АВС: они вели прямое включение с территории возле Белого дома, но были вынуждены экстренно прервать эфир и эвакуироваться в комнату для брифингов.
По предварительной информации, стрельба произошла за пределами охраняемой территории Белого дома. Обстоятельства происшествия выясняются.
Это уже не первый подобный инцидент поблизости от Белого дома. В начале мая мужчина открыл стрельбу в нескольких кварталах от резиденции президента США, пока тот выступал на ее сцене.
Читайте также: