05 февраля 2026, 00:39

Baza: десятки жителей Читы остались без тепла и света в 30-градусный мороз

Фото: iStock/Andrii Koval

Масштабная коммунальная авария в Чите оставила без теплоснабжения и электроэнергии значительную часть города. Об этом сообщил Телеграм-канал Baza.