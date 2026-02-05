Десятки жителей Читы остались без тепла и света в 30-градусный мороз
Масштабная коммунальная авария в Чите оставила без теплоснабжения и электроэнергии значительную часть города. Об этом сообщил Телеграм-канал Baza.
В ночное время местная ТЭЦ перестала работать, спровоцировав масштабное отключение электроэнергии. Обесточило почти половину Читы, а также ряд пригородных районов.
Одновременно с отключением света в домах начало падать отопление — батареи стремительно остывали. При этом за окном столбики термометров показывают 32 °C.
На месте происшествия оперативно развернули штаб бригады энергетиков и коммунальных служб. Специалисты ведут аварийно‑восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть жителям тепло и свет.
Для координации действий губернатор Забайкальского края Александр Осипов провёл экстренное оперативное совещание. На повестке — вопросы скорейшего восстановления энергоснабжения, обеспечения жизнедеятельности пострадавших районов и поддержка наиболее уязвимых групп населения в условиях экстремального холода.
