Достижения.рф

Десятки жителей Читы остались без тепла и света в 30-градусный мороз

Baza: десятки жителей Читы остались без тепла и света в 30-градусный мороз
Фото: iStock/Andrii Koval

Масштабная коммунальная авария в Чите оставила без теплоснабжения и электроэнергии значительную часть города. Об этом сообщил Телеграм-канал Baza.



В ночное время местная ТЭЦ перестала работать, спровоцировав масштабное отключение электроэнергии. Обесточило почти половину Читы, а также ряд пригородных районов.

Одновременно с отключением света в домах начало падать отопление — батареи стремительно остывали. При этом за окном столбики термометров показывают 32 °C.

На месте происшествия оперативно развернули штаб бригады энергетиков и коммунальных служб. Специалисты ведут аварийно‑восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть жителям тепло и свет.

Для координации действий губернатор Забайкальского края Александр Осипов провёл экстренное оперативное совещание. На повестке — вопросы скорейшего восстановления энергоснабжения, обеспечения жизнедеятельности пострадавших районов и поддержка наиболее уязвимых групп населения в условиях экстремального холода.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0