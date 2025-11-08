Достижения.рф

Хинштейн: В десяти населенных пунктах Курской области нет света

В Кореневском районе Курской области из‑за возгорания на энергетическом объекте в посёлке Коренево произошло аварийное отключение электроснабжения.



Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Хинштейн. По его словам, без света остались десять населённых пунктов — примерно 2,5 тыс. потребителей.

Причины инцидента устанавливаются. Ситуацию чиновник держит на личном контроле.

Днем Хинштейн сообщал о попытках ВСУ атаковать курскую ТЭЦ. Глава региона подчеркивал, что действия врага не увенчались успехом.

Никита Кротов

