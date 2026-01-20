В Кузбассе жители замерзают в своих квартирах из-за проблем на ТЭЦ
Во вторник, 20 января, в квартирах жителей Юрги Кемеровской области опять похолодало из-за снижения температуры теплоносителя на ТЭЦ со 115 до 110 градусов. Об этом сообщил глава города Алексей Фомин.
По его словам, на ТЭЦ произошло частичное замерзание угля из-за низких температур на улице. Это привело к падению температуры теплоносителя.
«Запасов угля на ТЭЦ достаточно, а для оперативного решения возникшей проблемы запрошен дополнительный объём газа», — приводит VSE42.RU слова Фомина.
В свою очередь главный инженер пояснил, что причиной стали аномальные морозы ниже -30 °C, пишет «Сiбдепо».
«На станции столкнулись с частичным смерзанием угля в бункерах. При этом запасы топлива достаточны, чтобы исправить ситуацию», — говорится в материале.
Фомин пообещал, что достаточно тепло в дома вернут уже в ближайшее время.
Ранее жители Юрги уже оставались без теплоснабжения из-за аварии на ТЭЦ. Тогда батареи были холодными более суток.