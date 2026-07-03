Десятки животных изъяли из домовладения, где обезьяна загрызла пенсионерку

03 июля 2026, 21:33

Свыше 60 животных забрали из дома в Адыгее, где обезьяна загрызла пенсионерку

Фото: istockphoto/blinow61

Следователи изъяли 63 особи экзотических животных и птиц из частного домовладения в Адыгее при расследовании уголовного дела о гибели 84-летней женщины от укусов примата. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по республике.