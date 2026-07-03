Десятки животных изъяли из домовладения, где обезьяна загрызла пенсионерку
Следователи изъяли 63 особи экзотических животных и птиц из частного домовладения в Адыгее при расследовании уголовного дела о гибели 84-летней женщины от укусов примата. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по республике.
Трагедия произошла на территории садоводческого товарищества в Тахтамукайском районе, где в вольере незаконно содержались дикие животные, включая приматов. Пожилая местная жительница, ухаживавшая за питомцами, открыла вольер для кормления, после чего одна из обезьян напала на неё и искусала ноги.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. В ходе инцидента животное атаковало 39-летнего внука женщины, которого госпитализировали.
По данным следствия, владелицей экзотических животных является внучка погибшей. В отношении неё возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
В числе изъятых животных — птицы, лемуры, ламы, гекконы, попугаи, кенгуру, кинкажу, фенеки, а также зелёные мартышки. Всех обитателей вольера временно разместили в сафари-парке, расположенном на территории парка «Солнечный остров» в Краснодаре.
Читайте также: