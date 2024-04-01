Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали в марте за неповиновение полиции

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Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Якубджони Юсуфзоду арестовали в марте за неповиновение полиции. Об этом сообщили ТАСС в Пресненском суде Москвы.
Отмечается, что преступник был признан виновным 26 марта этого года и был подвергнут административному аресту на двенадцать суток. Следственный комитет в понедельник,1 апреля, запросил арест Якубджони Юсуфзоду по обвинению в совершении теракта.
Ранее сообщалось, что Юсуфзоды со своей банковской карты перечислял деньги на обеспечение проживания террористов. По данным следствия, обвиняемый также отправил часть средств одному из исполнителей преступления после нападения.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Ранее сообщалось, что Юсуфзоды со своей банковской карты перечислял деньги на обеспечение проживания террористов. По данным следствия, обвиняемый также отправил часть средств одному из исполнителей преступления после нападения.
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Екатерина Коршунова