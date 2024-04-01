Следователи нашли еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Лобовое столкновение двух легковых иномарок произошло на улице Пушкина в Луховицах, в результате ДТП пострадали оба водителя и восьмилетняя пассажирка одной из машин. Помощь пострадавшим оказали подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.