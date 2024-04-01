Следователи нашли еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

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Следственный комитет России запросил арест Якубджони Юсуфзоды по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Юсуфзоды со своей банковской карты перечислял деньги на обеспечение проживания террористов. По данным следствия, обвиняемый также отправил часть денег одному из исполнителей преступления после нападения.
Фигуранту дела предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Фигуранту дела предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ.
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Екатерина Коршунова