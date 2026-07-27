Детей эвакуировали из лагеря на Урале после вспышки опасной инфекции

27 июля 2026, 00:41

Вспышку энтеровирусной инфекции зафиксировали в детском лагере на Урале

Фото: iStock/tuachanwatthana

В филиале санатория «Обуховский» в Нижних Сергах (Свердловская область) досрочно завершили смену в детском лагере. Из‑за вспышки энтеровирусной инфекции около ста ребят из младших отрядов отправили по домам, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.