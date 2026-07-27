Детей эвакуировали из лагеря на Урале после вспышки опасной инфекции
В филиале санатория «Обуховский» в Нижних Сергах (Свердловская область) досрочно завершили смену в детском лагере. Из‑за вспышки энтеровирусной инфекции около ста ребят из младших отрядов отправили по домам, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Первые случаи заболевания выявили 23–24 июля. Пробы отправили на исследование, ведётся эпидемиологическое расследование, но источник и путь распространения инфекции пока не установлены.
Родители получили уведомления с просьбой срочно забрать детей; некоторым предложили подписать заявление о досрочном убытии по причине карантина и об отсутствии претензий к организаторам. На территории санатория провели дезинфекцию, отменили массовые мероприятия и организовали медицинское наблюдение за контактными лицами.
Лагерь находится примерно в 100 км от Екатеринбурга. Третья смена стартовала 17 июля и должна была завершиться 6 августа, но из‑за вспышки дети пробыли в лагере чуть больше недели.
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