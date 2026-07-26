Иисуса Христа передали санитарам в Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудникам Росгвардии пришлось экстренно реагировать на появление необычного посетителя в Эрмитаже. Инцидент произошел днем 26 июля на территории внутреннего двора Зимнего дворца, пишет «Фонтанка».
Мужчина в летней одежде — шортах и майке — босиком проник на охраняемую территорию со стороны Дворцовой площади. Оказавшись в ограниченном пространстве, он начал хаотично передвигаться, активно жестикулировать и выкрикивать фразы, привлекая внимание прохожих и сотрудников музея. Служба безопасности Эрмитажа незамедлительно вызвала наряд вневедомственной охраны.
Нарушителем оказался 28-летний москвич Глеб. По имеющейся информации, ранее он работал в сфере юридического консалтинга по делам о банкротстве, однако в последнее время, судя по его внешнему виду, вел иной образ жизни. При задержании мужчина представился правоохранителям Иисусом Христом.
Учитывая странное поведение и неадекватность заявлений, на место вызвали специализированную медицинскую бригаду. Прибывшие психиатры после краткой беседы приняли решение о принудительной госпитализации. В настоящий момент гражданина поместили в городскую психиатрическую больницу для обследования и определения степени тяжести его состояния.
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