Иисуса Христа передали санитарам в Петербурге

26 июля 2026, 19:15

Росгвардейцы передали санитарам Иисуса Христа из Эрмитажа в Петербурге

Фото: istockphoto/Pressmaster

В Санкт-Петербурге сотрудникам Росгвардии пришлось экстренно реагировать на появление необычного посетителя в Эрмитаже. Инцидент произошел днем 26 июля на территории внутреннего двора Зимнего дворца, пишет «Фонтанка».