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Девять человек пострадали от удара молнии в аэропорту Валенсии

Фото: iStock/Maksym Isachenko

В венесуэльском городе Валенсия (штат Карабобо) молния ударила по перрону международного аэропорта имени Артуро Мичелены, травмы получили не менее девяти человек. Об этом пишет газета El Impulso.



Инцидент случился в субботу вечером, когда в регионе шли сильные дожди. В числе пострадавших — четверо служащих Национальной гвардии Венесуэлы, а также ряд гражданских работников аэропорта. Для оказания необходимой помощи восемь человек срочно перевезли в травматологическое отделение больничного комплекса имени доктора Энрике Техеры.

Три находившиеся на перроне самолёта не получили повреждения. После кратковременной приостановки работы аэропорт вернулся к обычному режиму функционирования.

Александр Огарёв

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