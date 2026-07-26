Девять человек пострадали от удара молнии в аэропорту Валенсии
В венесуэльском городе Валенсия (штат Карабобо) молния ударила по перрону международного аэропорта имени Артуро Мичелены, травмы получили не менее девяти человек. Об этом пишет газета El Impulso.
Инцидент случился в субботу вечером, когда в регионе шли сильные дожди. В числе пострадавших — четверо служащих Национальной гвардии Венесуэлы, а также ряд гражданских работников аэропорта. Для оказания необходимой помощи восемь человек срочно перевезли в травматологическое отделение больничного комплекса имени доктора Энрике Техеры.
Три находившиеся на перроне самолёта не получили повреждения. После кратковременной приостановки работы аэропорт вернулся к обычному режиму функционирования.
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