Девять человек пострадали от удара молнии в аэропорту Валенсии

26 июля 2026, 23:27

Фото: iStock/Maksym Isachenko

В венесуэльском городе Валенсия (штат Карабобо) молния ударила по перрону международного аэропорта имени Артуро Мичелены, травмы получили не менее девяти человек. Об этом пишет газета El Impulso.