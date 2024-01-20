Детей накрыло лавиной в казанском «Дубае»

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Прокуратура Татарстана проводит проверку по факту схода лавины, под которой оказались несколько детей в гостиничном комплексе «Дубай». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура занимается выявлением нарушений в работе коммунальных служб, которые обязаны отслеживать состояние снежного покрова. Если нарушения будут зафиксированы, последуют меры, подчеркнули в ведомстве.
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Анастасия Чинкова