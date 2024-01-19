Прокуратура проверяет инцидент с нападением мужчины на женщину-инвалида в Самаре

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Прокуратура приступила к проведению проверки по факту нападения мужчины на женщину-инвалида в Самаре. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Прокуратура Самарской области организовала проверку, а правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Побои».
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