В Ингушетии женщину обвинили в колдовстве, ударили по лицу и насильно обыскали

18 июля 2025, 17:36

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

В Дагестане и Ингушетии женщину заподозрили в колдовстве, а один из жителей Ингушетии ударил её по лицу и потребовал показать содержимое сумок, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».