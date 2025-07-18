В Ингушетии женщину обвинили в колдовстве, ударили по лицу и насильно обыскали
В Дагестане и Ингушетии женщину заподозрили в колдовстве, а один из жителей Ингушетии ударил её по лицу и потребовал показать содержимое сумок, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Уточняется, что около трёх недель назад в пабликах Дагестана появилась информация о женщине, которая якобы зашла во двор к людям, чтобы провести сихр (так в исламе называют грех колдовства). В интернете распространились кадры из Хасавюрта, на которых у женщины достали из сумки вещи (православные книги) и требовали уйти.
После опубликованных видео местные жители стали искать «колдунью» — в соцсетях появились кадры, где дагестанцы находят её, называя «тварью».
А на прошлой неделе информация о «колдунье» появились в региональных пабликах Ингушетии. В итоге её нашёл местный житель — он угрожал женщине, ударил её по лицу, а после потребовал показать личные вещи. Оказалось, что у пострадавшей были книги о православии.
Также известно, что в полиции начали проверку по факту нанесения побоев женщине, а также попросили рассказать о местоположении «колдуньи».
Читайте также: