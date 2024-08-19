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Трех москвичей задержали за стриптиз под немецкие марши в Санкт-Петербурге

19 августа 2024, 10:15
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

За танцы под немецкие марши задержали трех москвичей в Северной столице, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на правоохранителей. Видео с молодыми людьми попало в интернет.


«В ходе мониторинга интернет-ресурсов сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором несколько молодых людей ночью, высадившись из салона каршерингового автомобиля, устроили танцы под немецкие марши времен Второй мировой войны», — сообщили полицейские.

Известно, что участникам записи по 20 лет, четвертого человека ищут. Компания снимала штаны и вскидывала руку с нацистским приветствием, т.е. зиговала. Все задержанные раскаялись и списали свои действия на алкоголь. Стражи порядка решают вопрос о привлечении москвичей к ответственности.

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#санкт-петербург
#полиция
#новости
На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошёл взрыв, есть пострадавшие
Три человека пострадали в результате взрыва на трубопроводе в Стерлитамаке
19 августа 2024, 10:52

Фото: iStock/dzika_mrowka

Три человека пострадали в результате взрыва на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, пострадавшие являются сотрудниками предприятия. Уточняется, что они продували трубопровод, после чего случился взрыв и пожар.

Всех пострадавших доставили в медучреждение. Им оказывается необходимая помощь. На месте работают экстренные службы. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что в детском лагере в Тульской области три школьника получили ожоги и травмы из-за неудачного химического опыта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#предприятия
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В Южно-Сахалинске военного приговорили к 8 годам за уклонение от службы
19 августа 2024, 10:49

Фото: istockphoto / Rawf8

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес приговор военному, который был признан виновным в самовольном оставлении части, сообщили в Лента.ру.
Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, военный был лишён звания «старший прапорщик».

«Мужчину признали виновным по статье 337 Уголовного кодекса РФ «Самовольное оставление части или места службы». Согласно материалам дела, 6 августа 2022 года военный без уважительной причины не вернулся в воинскую часть в Приморском крае и уехал в другой город», — говорится в материале.

Однако 28 февраля 2024 года он самостоятельно пришёл в военную комендатуру в Южно-Сахалинске.

Ранее Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии приговорил другого военного к шести с половиной годам лишения свободы за то, что он отдыхал от службы в течение двух лет.

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#суд
#город
#рф
#военные
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В Московской области началась акция «Встречная полоса»
19 августа 2024, 10:47

Фото: пресс-служба ГАИ МО

19 августа на территории Подмосковья стартовало профилактическое мероприятие «Встречная полоса», которое будет проводиться до 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.
«Мероприятие направлено на сокращение количества ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения. Именно этот опасный маневр приводит к самым тяжёлым последствиям дорожных аварий. На особом контроле инспекторов ДПС будет надзор за дорожным движением, чтобы предупредить выезд автомобилей на встречную полосу в местах, где это запрещено», – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что за выезд на встречную полосу для водителей предусмотрены штраф в 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

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#подмосковье
#московская область
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Детектив попал за решетку после тайных съемок секса с бывшей
19 августа 2024, 10:34

Фото: iStock/Denisfilm

Детектив из США попал за решетку из-за вуайеризма. Об этом сообщает NBC Miami.
42-летнего сотрудника полиции Джонни Матео арестовали после обвинений бывшей партнерши. По словам пострадавшей женщины, детектив снимал ее в порнороликах без ее ведома.

Уточняется, что она и Матео долгое время состояли в романтических отношениях, но при этом часто расставались и сходились. После очередного разрыва женщина решила поискать доказательства измен экс-партнера. В одном из кухонных ящиков она обнаружила два девайса, на которых оказались различные порновидео с ней и другими женщинами, которые Матео снимал в своем доме.

Женщина заявила, что не давала разрешения на съемку, более того, она даже не знала об этом. Правоохранители просмотрели материалы и определили, что камера была спрятана над комодом в спальне. Матео ожидает суд.

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#секс
#отношения
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Сторожевая собака насмерть загрызла 6-летнюю девочку
В поселке Краснобродский сторожевая собака насмерть загрызла 6-летнюю девочку
19 августа 2024, 10:23

Фото: istockphoto/Sinicakover

В поселке Краснобродский Кемеровской области сторожевая собака насмерть загрызла 6-летнюю девочку. Об этом проинформировала пресс-служба СУСК по региону.
Сообщается, что инцидент произошел по улице Грибной в пгт Краснобродский. Девочка зашла на территорию соседнего приусадебного участка, где на нее напала собака. Ребенок получил раны от которых скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи провели осмотр места происшествия и назначили все необходимые судебные экспертизы. Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

Помимо этого, организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдения правил содержания домашних животных.

Ранее сообщалось, что труп взрослого мужчины всплыл в реке возле «Москвы-Сити». Сейчас специалисты извлекают труп из воды. Иных подробностей не приводится.

До этого в селении Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана произошла трагедия. Двухлетний малыш захлебнулся в надувном бассейне во дворе дома, пока его мама выносила мусор.

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Осуждённый за шпионаж в ДНР передавал данные сотруднику полиции на Украине
19 августа 2024, 09:54

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Владимир Краснобаев, осуждённый в Донецке на 11 лет за передачу координат российских военных Киеву, рассказал РИА Новости, что передавал сведения сотруднику полиции в посёлке Курахово, который находится на подконтрольной Украине территории ДНР, в районе Марьинки.
Осуждённый рассказал, что вышел на связь с представителями украинской стороны через чаты в Telegram. Сначала он общался с девушкой, которая свела его с украинским полицейским.

«Он не представлялся, этот человек, но когда я уже зашёл в социальные сети, там было написано, когда мы обменялись номерами… Когда я смотрел новости, то тоже видел это имя, и там говорилось, что он полицейский в Курахово», — сообщил Краснобаев.

Оперативные мероприятия в отношении украинского полицейского, о котором рассказал Краснобаев, продолжаются.
Краснобаев был приговорён к 11 годам колонии строгого режима за шпионаж (статья 276 Уголовного кодекса Российской Федерации).

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#шпион
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На юге Москвы два человека выпали из окна многоэтажки
19 августа 2024, 09:31

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

В Москве из окна многоэтажного дома на улице Генерала Тюленева по очереди выпали женщина и мужчина. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
«По предварительной информации, мужчина получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Женщину удалось спасти, её доставили в больницу», — говорится в материале.

Как рассказали очевидцы, происшествие случилось на шестом этаже. Вероятно, граждане отмечали какой-то праздник.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина с трёхлетним сыном выпали из окна третьего этажа дома, расположенного на набережной реки Мойки.

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#дома
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В Подмосковье задержали мужчину с 60 свёртками с наркотиками
19 августа 2024, 09:29

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

Ранее судимого 28-летнего жителя Рязанской области задержала полиция Московской области по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейский патруль обратил внимание на мужчину, когда тот выходил из леса в районе деревни Жабкино Ленинского округа. Заметив патрульную машину, мужчина выбросил пакет и попытался скрыться, но его удалось задержать. При проверке документов он нервничал и не смог объяснить, что он тут делает. Патруль вызвал оперативную бригаду», — говорится в сообщении.
Полицейские нашли выброшенный мужчиной пакет, в нём оказалось 30 свёртков со светлым веществом. И ещё 30 свёртков было обнаружено в кармане штанов задержанного. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком амфетамином общей массой 120 граммов.

Задержанный рассказал, что купил наркотики через тайник-«закладку» для их распространения.

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#ленинский городской округ
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#криминал
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Недалеко от «‎Москвы-Сити» всплыл труп
Shot: труп мужчины всплыл в реке возле «Москвы-Сити»
19 августа 2024, 09:14

Фото: IStock/Петр Ткаченко

Труп мужчины всплыл в реке возле «Москвы-Сити». Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Тело обнаружили сегодня около 07:30 утра рядом с причалом «Кутузовский». Сейчас специалисты извлекают труп из воды. Сообщается, что это взрослый мужчина. Иных подробностей не приводится.

По данным канала, вчера недалеко от «Москвы-Сити» видели компанию из трех мужчин, которые были сильно пьяные. Один из них решил искупаться в реке и прыгнул в нее в одних плавках. Проверяется информация, может ли утопленник быть тем самым «отдыхающим».

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик утонул в бассейне на базе «Тавуш» в Лабинском районе Краснодарского края. Отмечается, что семья с ребёнком из станицы Вознесенской приехала отдохнуть на базу. В субботу вечером ребёнок убежал от родителей, а позднее они нашли его тело в бассейне.

До этого в селении Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана произошла трагедия. Двухлетний малыш захлебнулся в надувном бассейне во дворе дома, пока его мама выносила мусор.

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