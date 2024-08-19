Трех москвичей задержали за стриптиз под немецкие марши в Санкт-Петербурге

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За танцы под немецкие марши задержали трех москвичей в Северной столице, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на правоохранителей. Видео с молодыми людьми попало в интернет.
«В ходе мониторинга интернет-ресурсов сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором несколько молодых людей ночью, высадившись из салона каршерингового автомобиля, устроили танцы под немецкие марши времен Второй мировой войны», — сообщили полицейские.
Известно, что участникам записи по 20 лет, четвертого человека ищут. Компания снимала штаны и вскидывала руку с нацистским приветствием, т.е. зиговала. Все задержанные раскаялись и списали свои действия на алкоголь. Стражи порядка решают вопрос о привлечении москвичей к ответственности.
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