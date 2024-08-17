Врач перед процедурой забыл надеть свой слуховой аппарат и не услышал воплей пациента

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В Соединённых Штатах врач, имеющий проблемы со слухом, сделал пациенту колоноскопию, забыв дома слуховой аппарат. Несчастный орал от боли, но доктор не реагировал, так как просто его не слышал.
Ишвари Прасад работает гастроэнтерологом в клинике в штате Флорида с 1990 года, сообщает американское издание USA Today. В последние годы в силу возраста медик начал терять слух, поэтому, чтобы остаться на работе, стал пользоваться слуховым аппаратом. Однажды он забыл устройство дома и решил, что всё обойдётся, однако ошибся. Во время процедуры что-то пошло не так, и пациент, на которого не подействовала анестезия, начал кричать. Но врач предсказуемо никак не отреагировал на крики и стоны, так как просто их не слышал.
В жалобе на Прасада говорится, что медик не сразу прекратил процедуру. Ассистент, который находился в кабинете и, в отличие от доктора, прекрасно слышал стенания пациента, предложил прерваться и продолжить позже, когда подействует наркоз, но врач только огрызнулся и сказал, что лучше знает, когда, что и как нужно делать.
Естественно, пациент после процедуры, больше напоминавшей пытку, подал на гастроэнтеролога жалобу. Суд штата Флорида приговорил Прасада к штрафу в размере 7,5 тысячи долларов. Также ему запрещено проводить колоноскопию в течение испытательного срока.
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В жалобе на Прасада говорится, что медик не сразу прекратил процедуру. Ассистент, который находился в кабинете и, в отличие от доктора, прекрасно слышал стенания пациента, предложил прерваться и продолжить позже, когда подействует наркоз, но врач только огрызнулся и сказал, что лучше знает, когда, что и как нужно делать.
Естественно, пациент после процедуры, больше напоминавшей пытку, подал на гастроэнтеролога жалобу. Суд штата Флорида приговорил Прасада к штрафу в размере 7,5 тысячи долларов. Также ему запрещено проводить колоноскопию в течение испытательного срока.
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Александр Бойцов