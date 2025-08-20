Дети часами ехали домой в поезде с матерью в коме, оставленной без помощи

20 августа 2025, 20:18

Пассажирка поезда впала в кому из-за инсульта на пути из Волгограда в Москву

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Пассажирка поезда, которая ехала со своими детьми из Волгограда в Москву, впала в кому из-за инсульта, произошедшего в пути. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».





Мать пострадавшей рассказала, что 12 августа ее дочь возвращалась с семейного отдыха в плацкартном вагоне. В пути она почувствовала головокружение и тошноту, а ночью вовсе упала в обморок. Попутчики положили ее на полку, после чего попросили начальника поезда вызвать скорую.



Уже утром в Липецке прибывшие медики решили, что женщина просто спит, не проведя полноценного осмотра. Тем временем другие пассажиры торопили их и только жаловались на то, что из-за этого состав не приедет в конечный пункт вовремя.



В столице мать пострадавшей нашла дочь без сознания и вынесла ее на своей спине. При этом, по ее словам, проводник не пытался ей помочь и требовал быстрее выйти из вагона.



В больнице поставили диагноз: венозный инфаркт и обширное кровоизлияние в мозг. Женщине пришлось делать трепанацию черепа. Сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии. Липецкие врачи, отмечает источник, приняли ишемический инсульт, произошедший в пути, за сон.



«Лена — соцработник, она обслуживает бабушек, она никогда не пройдет мимо, почему сейчас люди прошли мимо нее? Больно ее видеть в таком состоянии», — поделилась ее мать.