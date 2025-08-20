ФСБ задержала подростка за приготовление теракта в Рязанской области
В Рязанской области задержан 16‑летний местный житель по подозрению в попытке совершения террористического акта, сообщили в пресс‑службе регионального УФСБ.
По данным ведомства, несовершеннолетний, являющийся приверженцем нацистской идеологии, на территории одного из муниципальных районов региона готовил поджог здания, изготовив и планируя применить самодельные зажигательные устройства.
Следственными органами СУ СК по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). За такое деяние предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.
Злоумышленник задержан и по ходатайству следствия заключён под стражу. Оперативно‑розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств происходящего продолжаются.
