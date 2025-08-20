ФСБ задержала подростка за приготовление теракта в Рязанской области

20 августа 2025, 17:34

ФСБ задержала 16-летнего подростка за приготовление теракта в Рязанской области

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

В Рязанской области задержан 16‑летний местный житель по подозрению в попытке совершения террористического акта, сообщили в пресс‑службе регионального УФСБ.