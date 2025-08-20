В Екатеринбурге найден пенсионер, три дня пролежавший в траве без еды и воды
Поиски 74-летнего Владимира Слученкова, пропавшего в Екатеринбурге 17 августа, завершились успешно. Пенсионер, приехавший в город из Режа, был обнаружен живым после трёх дней в заброшенной траве, сообщает URA.RU.
Инцидент произошёл, когда внучка пенсионера ненадолго отошла от автомобиля, а мужчина, имеющий проблемы со здоровьем и плохо ориентирующийся в городе, бесследно исчез. К поискам немедленно подключились полиция, волонтёры отрядов «ЛизаАлерт» и «РМК Поиск».
Спасатели обнаружили Слученкова после анализа записей городских камер видеонаблюдения: на записи было видно, как пожилой мужчина переходит дорогу и падает в заросшую травой обочину. На месте его нашли в тяжёлом состоянии — все три дня он провёл без пищи и воды.
Пенсионера госпитализировали в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. По предварительным данным, угрозы жизни нет, но требуется восстановление после обезвоживания и стресса. Родственники выразили благодарность волонтёрам и правоохранительным органам за оперативность и профессионализм.
