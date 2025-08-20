В Екатеринбурге найден пенсионер, три дня пролежавший в траве без еды и воды

20 августа 2025, 18:18

Фото: iStock/maroke

Поиски 74-летнего Владимира Слученкова, пропавшего в Екатеринбурге 17 августа, завершились успешно. Пенсионер, приехавший в город из Режа, был обнаружен живым после трёх дней в заброшенной траве, сообщает URA.RU.