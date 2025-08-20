На Пик Победы к сломавшей ногу альпинистке из России направили восемь спасателей
На помощь российской альпинистке Наталье Наговициной, которая находится на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой, направлена группа из восьми спасателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местном МЧС.
Сотрудники ведомства уже достигли отметки в 5000 метров, им предстоит преодолеть еще 2200. Даже при самом благоприятном прогнозе эвакуация спортсменки займет 6-8 дней, считает собеседник агентства. Спасательная операция осложняется экстремальной высотой и сложными погодными условиями в районе горы.
Россиянка находится на пике с 12 августа. Ранее при попытке ей помочь погиб итальянский альпинист. Двое других участников группы были доставлены в безопасное место. Пик Победы находится на высоте 7439 метров и считается самой высокой точкой Тянь-Шаня.
Ранее телеграм-канал SHOT писал, что женщина не подает признаков жизни и неподвижно находится в спальном мешке при температуре –23°C.
Читайте также: