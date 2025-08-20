На Пик Победы к сломавшей ногу альпинистке из России направили восемь спасателей

20 августа 2025, 18:12

Фото: iStock/Chalabala

На помощь российской альпинистке Наталье Наговициной, которая находится на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой, направлена группа из восьми спасателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местном МЧС.