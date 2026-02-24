Дети экс-солистки «Вороваек» Павловой погибли, катаясь с горки

24 февраля 2026, 15:51

Под Оренбургом в овраге обнаружены тела 22-летней девушки и ее несовершеннолетнего брата. Как пишет aif.ru со ссылкой на жителей села Подгородняя Покровка, погибшие оказались детьми бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой.