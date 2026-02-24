Дети экс-солистки «Вороваек» Павловой погибли, катаясь с горки
Под Оренбургом в овраге обнаружены тела 22-летней девушки и ее несовершеннолетнего брата. Как пишет aif.ru со ссылкой на жителей села Подгородняя Покровка, погибшие оказались детьми бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой.
По предварительной информации, молодые люди катались на санках со склона на территории памятника природы «Красное урочище» и разбились. Место давно известно как популярная, но не оборудованная официально горка для зимних развлечений.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Как сообщил один из местных жителей, тела нашли в стороне от привычной «накатанной» трассы. Предположительно, брат и сестра выбрали более крутой участок склона, где под снегом скрыты крупные камни. Удар оказался настолько сильным, что погибших не могли опознать несколько часов.
Яна Павлова выступала в составе группы «Воровайки» в начале 2000-х годов. В 2021 году она покинула коллектив и начала сольную карьеру.
