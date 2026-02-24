Под Астраханью юноша спас отца из ледяной воды, когда их лодка перевернулась

24 февраля 2026, 15:02

Фото: iStock/Adam Bartosik

В Астраханской области молодой человек вытащил своего 51-летнего отца из ледяной воды, когда их лодка перевернулась. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Астрахани и области».