Под Астраханью юноша спас отца из ледяной воды, когда их лодка перевернулась

Фото: iStock/Adam Bartosik

В Астраханской области молодой человек вытащил своего 51-летнего отца из ледяной воды, когда их лодка перевернулась. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Астрахани и области».



Лодка с мужчиной и его сыном опрокинулась на одном из водоемов в Камызякском районе. Старший из них оказался в воде и не мог выбраться самостоятельно. Юноша быстро среагировал и помог родителю добраться до берега.

От госпитализации спасенный отказался. Другие подробности о состоянии пострадавших не приводятся.

Лидия Пономарева

