В Дербенте женщина возила мертвого младенца в коляске по городу

Фото: iStock/Maria Lohmeyer

В Дербенте 40-летняя женщина возила мертвую годовалую девочку по улицам города. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».



Как оказалось, на проспекте Агасиева в районе автовокзала «Северный» к женщине подошли оперативники. В ходе проверки они нашли труп младенца в коляске.

По словам 40-летней матери, её дочь умерла от голода. Женщину задержали. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно, что в Архангельской области 17-летний подросток зарезал свою спящую мать. После юноша спрятал труп женщины в погребе.

Иван Мусатов

