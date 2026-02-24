В Дербенте женщина возила мертвого младенца в коляске по городу
В Дербенте 40-летняя женщина возила мертвую годовалую девочку по улицам города. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».
Как оказалось, на проспекте Агасиева в районе автовокзала «Северный» к женщине подошли оперативники. В ходе проверки они нашли труп младенца в коляске.
По словам 40-летней матери, её дочь умерла от голода. Женщину задержали. Выясняются все обстоятельства трагедии.
