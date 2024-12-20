Дети и их родители отравились едой в больнице Екатеринбурга

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В 11-й детской государственной больнице юные пациенты отравились едой. Пострадали также и их родители.
Накануне, 19 декабря, дети, находящиеся в кардиологическом отделении медицинского учреждения, и их родители поужинали в больничной столовой макаронами, передаёт сетевое издание Е1.ru. Через несколько часов все, кто принимал пищу, почувствовали себя плохо. У них началась сильная рвота и диарея. Им пришлось обращаться за помощью к дежурным медсёстрам. По словам одной из пострадавших, отравились пациенты целого этажа.
В пресс-службе областного министерства здравоохранения подтвердили информацию о происшедшем. По факту отравления пациентов в медицинском учреждении организована проверка. Образцы продуктов из столовой отправлены на экспертизу.
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Александр Бойцов