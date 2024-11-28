В Алтайском крае в частном центре из-за отравления умерли три человека

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Три человека умерли в частном социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края. Об этом сообщили в СК РФ.
Работники социального центра нашли одного из постояльцев центра мёртвым. Ещё несколько человек пожаловались на плохое самочувствие, их госпитализировали, после чего ещё двое из них скончались.
По данным ТАСС, пострадали еще 17 человек. Согласно предварительной информации, у них выявили отравление неизвестным веществом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова