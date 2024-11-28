В Алтайском крае в частном центре из-за отравления умерли три человека

В Красноярском крае продолжается расследование трагической смерти 17-летней школьницы. 23 ноября ее тело было найдено в хлеву со свиньями в селе Ушканка Ужурского района. Предварительные данные указывали на то, что причиной смерти стала острая кровопотеря из-за повреждения бедренной артерии. Однако вскоре выяснилось, что к трагедии причастны не животные, а сосед семейства. Подробности – в материале «Радио 1».