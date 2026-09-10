В Лондоне произошла массовая драка с поножовщиной, есть пострадавшие
В Лондоне на Бромли-Хай-стрит произошла массовая драка с поножовщиной. Подробности приводит Sky News.
Чрезвычайное происшествие случилось в середине дня. В результате инцидента существенно пострадали четверо мужчин. Скорая помощь Лондона подтвердила, что медики оказали помощь всем пострадавшим на месте, а затем доставили их в больницу.
Сообщается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии, ещё трое получают лечение от травм, которые не угрожают жизни. Полиция задержала семь человек и продолжает выяснять все обстоятельства случившегося.
До этого сообщалось о происшествии в Малайзии. Там девушка 28 раз пырнула ножом своего парня, который требовал от неё секса.
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