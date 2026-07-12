На российской базе отдыха произошла массовая драка со стрельбой

12 июля 2026, 18:35

В Уфе на базе отдыха 15 человек устроили драку со стрельбой

Фото: Istock/nito100

В Уфе на базе отдыха произошёл конфликт между отдыхающими, который перерос в драку и стрельбу. Информацию предоставила пресс-служба МВД по Башкирии.