На российской базе отдыха произошла массовая драка со стрельбой
В Уфе на базе отдыха произошёл конфликт между отдыхающими, который перерос в драку и стрельбу. Информацию предоставила пресс-служба МВД по Башкирии.
Установлено, что у одного из гостей базы возникла ссора с несколькими людьми. В ходе разбирательства мужчина нанёс оппоненту телесные повреждения и, по предварительным сведениям, произвёл выстрел из аэрозольного газового пистолета.
В потасовке участвовали около 15 человек. Медицинская помощь понадобилась четырём пострадавшим. Одного из них с укусом на большом пальце руки доставили в травмпункт. Остальные получили ушибы и ссадины, но от госпитализации отказались. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все детали случившегося.
Читайте также: