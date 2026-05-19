Драка со стрельбой произошла в Подмосковье

19 мая 2026, 11:50

МВД: В драке со стрельбой в подмосковном Одинцово пострадали три человека

В Одинцово произошла массовая драка с применением оружия, в результате которой пострадали три человека. Возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили в подмосковном главке МВД России.





Инцидент случился накануне вечером у дома на улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка. Прибывшие на место полицейские установили, что между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них сделал несколько выстрелов в оппонентов.



Трое пострадавших обратились за медицинской помощью. Шестерых участников драки доставили в территориальный отдел полиции, у них изъяли травматический пистолет. Нарушителей привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.



Одинцовская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования. По данным надзорного ведомства, разговаривали о бизнесе, после чего все переросло в драку с применением травматики.



