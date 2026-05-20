Российские туристы массово отравились в пятизвездочном отеле в Египте
Российские туристы массово отравились в пятизвездочном отеле в Египте. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».
Речь идет о гостинице Xanadu Makadi Bay. На симптомы ротавируса — сильную тошноту, рвоту, высокую температуру и слабость — пожаловались 37 человек. Некоторым стало плохо уже через пару дней после заселения, другим — за день-два до вылета домой.
Пострадавшие предполагают, что инфекция могла распространяться через воду, еду или общие зоны отеля. Туристка Юлия рассказала, что ей, мужу и маленькому ребенку пришлось обращаться к врачам. Медицинская помощь семье обошлась примерно в 30 долларов на человека.
При этом администрация, по словам постояльцев, отрицает болезнь и объясняет их недомогание сменой климата. Стоимость проживания в гостинице начинается от 130 тысяч рублей за неделю. После распространения информации об инфекции россияне, которые планировали там отдых, планируют отменить поездки или сменить отель.
Читайте также: