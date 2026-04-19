Школьники из Химок отравились в Череповце
Подмосковный ансамбль «Гармоника» приехал в Вологодскую область на музыкальный конкурс. Вечером 18 апреля 10 детям стало плохо — их госпитализировали.
Возраст пациентов составляет от 10 до 15 лет. Все они осмотрены специалистами по инфекционным заболеваниям.
Проведён полный комплекс лабораторных исследований, а также начато соответствующее лечение. Двое пациентов в возрасте 15 лет отказались от госпитализации. Их заберут сопровождающие, с которыми несовершеннолетние отправятся домой, сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области-министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Ситуация находится под контролем, состояние всех детей показывает положительную динамику. Основная сложность заключается в юридическом аспекте: невозможно выписать восемь школьников без должным образом оформленных доверенностей от их родителей. Необходимые документы оформят через городскую администрацию и родителей.
