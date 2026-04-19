Школьники из Химок отравились в Череповце

19 апреля 2026, 16:10

В Череповце госпитализировали школьников из Химок с пищевым отравлением

Подмосковный ансамбль «Гармоника» приехал в Вологодскую область на музыкальный конкурс. Вечером 18 апреля 10 детям стало плохо — их госпитализировали.