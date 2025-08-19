Дети массово отравились в лагере в Новосибирской области
Дети массово отравились в лагере «Завьяловский» в Новосибирской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Первоначально дети сообщали о болях в животе и тошноте. Многие из них поделились этой информацией с родителями.
Некоторые пострадавшие обратились за помощью в медицинский пункт. Однако в администрации лагеря выразили уверенность в том, что воспитанники выдумали свои недомогания.
Мать одной из девочек рассказала, что ее ребенка не стали осматривать в медпункте, поскольку девочка не сняла обувь. По словам несовершеннолетней, ей дали только полисорб и половину таблетки.
Когда родители забрали дочь в больницу, оказалось, что у нее гангренозный аппендицит и серозный перитонит. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале, последняя проверка в «Завьяловском» проводилась 4 августа.
