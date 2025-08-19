Китаянка рожала детей в течение четырёх лет, чтобы не попасть в тюрьму
В Китае женщина, приговорённая к пяти годам лишения свободы за мошенничество, систематически уклонялась от отбывания наказания благодаря законодательной лазейке. Как сообщает South China Morning Post, 32-летняя Чэнь Хун с 2021 по 2025 год родила троих детей, используя закон, разрешающий беременным и матерям новорождённых временно находиться вне тюрьмы.
По приговору суда от декабря 2020 года осуждённая должна была отбывать срок в исправительном учреждении. Однако китайское законодательство допускает для определённых категорий осуждённых (беременных, матерей младенцев и тяжелобольных) возможность временного пребывания под надзором вне тюрьмы.
Чэнь Хун регулярно предоставляла в правоохранительные органы медицинские справки, подтверждающие беременность и роды. Расследование показало, что третий ребёнок был зарегистрирован на бывшую невестку женщины, а сама осуждённая давно не проживала с детьми.
Прокуратура установила, что все беременности были преднамеренным способом уклонения от наказания. Поскольку до окончания срока осталось менее года, женщину отправили в изолятор для отбытия наказания.
Ранее в Марий Эл огласили приговор местной жительнице, которая на почве ревности подожгла дом многодетной семьи.
Читайте также: