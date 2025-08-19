Китаянка рожала детей в течение четырёх лет, чтобы не попасть в тюрьму

19 августа 2025, 14:48

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Китае женщина, приговорённая к пяти годам лишения свободы за мошенничество, систематически уклонялась от отбывания наказания благодаря законодательной лазейке. Как сообщает South China Morning Post, 32-летняя Чэнь Хун с 2021 по 2025 год родила троих детей, используя закон, разрешающий беременным и матерям новорождённых временно находиться вне тюрьмы.