Дети мигрантов играли в секс во дворе элитного ЖК в Москве

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Один из жильцов элитного жилого комплекса в Лефортово поделился в чате дома историей о том, как малолетние дети мигрантов устроили сексуальные игры на детской площадке двора средь бела дня. Об этом пишет RuNews24.ru.
Уточняется, что «взрослые игры» брата и сестры из многодетной семьи происходили прямо перед глазами других детей. Согласно информации источника, мальчику может быть десять лет, а девочке — семь.
На сегодняшний день жильцы ЖК решают вопрос об огораживании территории. Дети мигрантов живут в пятиэтажном доме через дорогу, там есть своя детская площадка, но дети мигрантов приходят играть именно на площадку элитного жилого комплекса. Отмечается, что жильцы дома требуют организовать проверку в отношении семьи этих детей.
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