«Вырезали фигуры ножом»: толпа школьников четыре часа мучила подростка в квартире

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Избитому толпой школьницу из Углича россияне собрали 5 миллионов рублей. Подростка мучили на протяжении нескольких часов – пытали проводами и вырезали ножом фигуры на теле. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что 16-летнего подростка подкараулили возле его квартиры и затащили внутрь, где и начали издеваться. Пытки завершились только после вмешательства знакомой женщины, которой удалось попасть в квартиру с мужем и вызвать скорую, пишет «Газета.Ru».
Существует несколько причин произошедшего. Согласно одной из них, школьника избили из-за его бывшей девушки. По второй версии случившегося, пострадавший сам часто издевался над другими людьми и его решили проучить.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Уточняется, что одного из нападавших арестовали, двух других отправили под домашний арест.
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Существует несколько причин произошедшего. Согласно одной из них, школьника избили из-за его бывшей девушки. По второй версии случившегося, пострадавший сам часто издевался над другими людьми и его решили проучить.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Уточняется, что одного из нападавших арестовали, двух других отправили под домашний арест.
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Екатерина Коршунова