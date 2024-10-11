«Вырезали фигуры ножом»: толпа школьников четыре часа мучила подростка в квартире

В сети появилось видео, на котором толпа подростков издевается над девочкой прямо в коридоре одной из школ Красноярска. Жестокие кадры опубликовал канал «РЕН ТВ». Отмечается, что по факту случившегося уже организовали проверку в полиции и нашли всех участников конфликта.