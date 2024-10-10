Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Подростки толпой четыре часа избивали подростка в Угличе

Подростки толпой четыре часа избивали подростка в Угличе

10 октября 2024, 14:20
Фото: iStock/mrohana

Фото: iStock/mrohana

Толпа подростков жестоко избила 16-летнего парня и сняла все происходящее на видео, теперь пострадавший может остаться инвалидом. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, в ночь с 28 на 29 сентября Костю встретили несколько парней, которым нажаловалась его бывшая девушка. Подростка начали избивать, а когда он потерял сознание его отнесли в его же квартиру. Там избиение продолжилось. Четыре часа парня били руками и ногами, проводами, резали волосы, прыгали по нему, плевали и подвергали различным издевательствам.

Помимо этого, ребята украли из квартиры жертвы телефон и бытовую технику.



После избиения троих участников избиения задержали и возбудили уголовное дело. Одного из парней арестовали, других посадили под домашний арест. Оказалось, что во время избиения в квартире присутствовали и девушки, которые также пинали парня по лицу ногами.

Читайте также:

Школьник выстрелил в лицо однокласснице из пневматики в Новом Уренгое

Сантехника задержали в Москве за одну деталь на паспорте

В Подмосковье тренер по армрестлингу на протяжении пяти лет совращал школьниц
#подмосковье
#тренер
#телефон
#дело
#арест
#квартиры
#уголовное дело
#ночь
#школьник
#девушка
#волосы
#избиение
#жертвы
Замглавы Агентства по страхованию вкладов арестовали после допроса в ФСБ
Суд Москвы арестовал замгендиректора Агентства по страхованию вкладов Попелюха
10 октября 2024, 14:43

Фото: iStock/undefined undefined

Лефортовский районный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха. Об сообщается в картотеке дел Мосгорсуда.
Отмечается, что мужчину задержали сразу после допроса у следователя. Согласно данным РБК, Попелюха подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями.

Незадолго до ареста по месту жительства замглавы АСВ и на его рабочем месте прошли обыски. Сотрудники силовых структур изъяли электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу. Срок ареста Попелюха не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Красноярске вынесли приговор бывшему министру за кражу подарков у ветеранов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Начальницу налоговой в ЯНАО поймали на получении взятки в виде машины Porsche Cayenne

Москвича задержали за возбуждение ненависти в отношении бойцов СВО и их родных

Вооруженные мужчины украли 1,6 млн у получившего ранение бойца СВО
#документы
#мужчины
#сотрудники
#страхование
#задержание
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блогерша Лерчек и ее муж пытались сбежать из-под домашнего ареста
Mash: Лерчек и ее мужа заподозрили в попытке побега из-под домашнего ареста
10 октября 2024, 14:38

Фото: iStock/artolympic

Блогершу Лерчек и ее мужа подозревают в попытке побега из-под домашнего ареста, у них сработали электронные браслеты. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что у Валерии датчик сработал больше двух раз, у Артема — постоянно пропадает связь.
По данным издания, оперативная группа судебных приставов приезжала к обоим арестованным, живущим по разным адресам. Оба находились дома.
«Чекалины находятся под домашним арестом с 4 октября, причём в разных местах. Им запрещено пользоваться интернетом, телефоном и общаться со свидетелями по делу», — отмечает издание.
Читайте также:

«Смотрится стремно»: блогера Лерчек уличили в романе с женатым рэпером, что известно

«По-идиотски»: почему Лерчек отказалась от услуг Кати Гордон в суде и в чем ее упрекнула адвокат

Раскрыт возможный ущерб бюджету от деятельности блогеров Чекалиных
#дома
#арест
#суд
#приставы
#блогер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школьник выстрелил в лицо однокласснице из пневматики в Новом Уренгое
10 октября 2024, 13:50

Фото: istockphoto/Octavian Lazar

Девочка получила пулю из пневматики от своего одноклассника в Новом Уренгое. Как пишет Telegram-канал Mash, ребенок, к счастью, отделался ссадиной на щеке. Руководство школы проигнорировало, что у подростка на уроках было оружие.
По данным журналистов, в минувшую пятницу в учебном заведении были выстрелы, но никого не наказали. По словам одноклассников стрелявшего, тот купил пистолет в даркнете. Сначала носил его в барсетке, а затем решил похвастаться, нечаянно нажав на спусковой крючок. Барсетка не спасла от пули, которая отскочила от пола в щеку девочке. Отправлять ее в больницу не потребовалось.

Следком возбудил дело по факту инцидента на охранное предприятие и руководство школы. Дело на контроле главы города.

Читайте также:

Сантехника задержали в Москве за одну деталь на паспорте

В сети появились кадры последствий урагана «Милтон» в США

Mash: жители Ташбулатово в Башкирии свалили вышку 5G из-за опасений вреда
#мир
#россия
#школьники
#полиция
#криминал
#новости
#дети
#оружие
#стрельба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сантехника задержали в Москве за одну деталь на паспорте
В Москве сантехника забрали в полицию за герб Украины на паспорте
10 октября 2024, 13:48

Фото: istockphoto/Dzurag

Сантехник поместил на паспорт украинский герб, за что и оказался в полицейском участке, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации журналистов, задержанный является уроженцем Винницкой области, позже он стал гражданином РФ, а также устроился в один из ЖЭКов.

Все произошло в минувший вторник, 8 октября, во время проверки документов. Правоохранители выписали протокол по факту демонстрации символики экстремистов. Сантехник признал вину в суде, но на пять суток его все же арестовали.

Российский паспорт мужчины передали в отдел по борьбе с экстремизмом, чтобы в дальнейшем уничтожить, резюмировали авторы материала.

Ранее сообщалось, зачем жители Башкирии свалили вышку 5G.

Читайте также:

Педофил, который три часа насиловал 10-летнюю девочку-аутиста, избежал тюрьмы

В Подмосковье тренер по армрестлингу на протяжении пяти лет совращал школьниц

Прокуратура: самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области
#мир
#россия
#украина
#полиция
#паспорт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Педофил, который три часа насиловал 10-летнюю девочку-аутиста, избежал тюрьмы
10 октября 2024, 13:36

Фото: iStock/Zolnierek

Педофил, который на протяжении трех часов насиловал 10-летнюю девочку-аутиста в общежитии Сормовского района Нижнего Новгорода, смог избежать тюрьмы. Об этом сообщает NEWS.ru.
Напомним, 11 октября 2023 года 10-летняя девочка с аутизмом играла в квартире общежития со своей мамой. В какой-то момент ребенок смог незаметно выйти в общий коридор в одних колготках и водолазке, после чего девочка исчезла. Ее искали 80 человек.

Ребенка удалось найти только спустя несколько часов в квартире соседа Максима Рысева. Когда ему постучали в дверь, он спрятал девочку в диван без одежды. Ее чудом удалось обнаружить. Оказалось, что мужчина насиловал ребенка более трех часов. Извращенца задержали на месте преступления.

Педофил ждал решения суда год. 7 октября Сормовский районный суд признал Рысева невменяемым и отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Таким образом, мужчине удалось избежать тюрьмы. Сейчас родители пострадавшей девочки планируют обжаловать приговор.

Читайте также:

В Подмосковье девочка на полной скорости выпрыгнула из машины похитителя

В аэропорту Петербурга задержали похитителя ребенка, которого разыскивали семь лет

В Москве неизвестный пытался похитить ребёнка с территории школы
#подмосковье
#суд
#приговор
#ребёнок
#школы
#лечение
#родители
#человек
#мужчина
#машины
#девочка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье тренер по армрестлингу на протяжении пяти лет совращал школьниц
В Подмосковье задержали тренера по армрестлингу за совращение школьниц
10 октября 2024, 12:47

Фото: iStock/YakobchukOlena

В подмосковной Шатуре задержали тренера по армрестлингу за совращение девочек-подростков. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, уже шесть девочек в возрасте от 14 до 17 лет дали показания против тренера. Уточняется, что мужчина совращал несовершеннолетних учениц на протяжении пяти лет. Нашелся даже свидетель этого преступления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сам подозреваемый давать показания отказался. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. При этом из секции по армрестлингу его уже уволили.

Ранее сообщалось, что кандидат в депутаты из Ивановской области Кирилл Жильцов совратил трёх девочек в социальных сетях. Оказалось, что 38-летний политик зарегистрировался в социальных сетях под именем Михаил Иванов. В период с декабря 2020 по март 2021 года он совращал трех девочек 16 и 17 лет непристойными сообщениями.


Читайте также:

Раздевались и танцевали стриптиз: директор интерната десять лет совращал детей-инвалидов, что известно

В Петербурге мужчина три месяца развращал 12-летнего подростка

В Кемеровской области многодетного отца подозревают в насилии над тремя дочками
#дело
#уголовное дело
#депутаты
#мужчины
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: жители Ташбулатово в Башкирии свалили вышку 5G из-за опасений вреда
10 октября 2024, 12:19

Фото: istockphoto/Funtap

Вышку сотовой связи с технологией 5G повалили жители населенного пункта Ташбулатово в Башкирии. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash. Уточняется, что местные опасались вреда 5G.
По словам представителя оператора мобильной связи, все случилось в выходные, когда люди решили открутить фиксирующие вышку болты. В результате конструкция рухнула на линию электропередачи.

По информации Mash Batash, подобное происходит не впервые. Несколько лет назад еще один столб сбили при помощи трактора. До руководителя села дозвониться не вышло.

Похожий случай произошел в Иркутске, где мужчина сжег вышку с технологией 5G. По его словам, излучения якобы мешали ему спать.

Читайте также:

В сети появились кадры последствий урагана «Милтон» в США

Прокуратура: самолет Як-130 потерпел крушение в Волгоградской области

Кадыров объявил кровную месть Керимову, Барахоеву и Курбанову
#мир
#россия
#башкирия
#новости
#интернет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В сети появились кадры последствий урагана «Милтон» в США
AP: на видео сняли затопленные улицы из-за обрушившегося на США урагана «Милтон»
10 октября 2024, 12:07

Фото: iStock/lisatop

В сети появились кадры последствий урагана «Милтон», обрушившегося на Соединенные Штаты. Ролик и снимки публикует агентство Associated Press.
Жители штата Флорида сняли затопленные улицы и множественные разрушенные здания. Также были запечатлены мощные ливни и ветер с порывами 160 км в час. Согласно информации Telegram-канала SHOT, из-за стихийного бедствия погибли два человека.




Уточняется, что сильнее всего пострадал стадион бейсбольной команды «Тампа-Бэй Рейс». Со здания сорвало крышу, остался лишь каркас.

Напомним, в американском штате Флорида полиция и Национальная гвардия эвакуировали свыше 5,5 млн человек. Людям пришлось покинуть свои дома из-за урагана «Милтон». Данная эвакуация стала одной из самых массовых за всю историю Штатов. Ураган «Милтон» достиг западного побережья Флориды вечером 9 октября.

Читайте также:

К вечеру США изменятся навсегда: ураган, потопы и торнадо сметут несколько штатов

В США готовятся к разрушениям: Ураган Милтон может превзойти катастрофу Катрины

Жириновский предсказывал затопление США из-за разрушительного урагана

#полиция
#сша
#стадион
#эвакуация
#ветер
#жители
#человек
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров объявил кровную месть Керимову, Барахоеву и Курбанову
10 октября 2024, 12:05

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров угрожает кровной местью сенатору от Дагестана Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те они не смогут доказать, что не планировали покушение на него после стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Видео опубликовано в Telegram-канале чеченского лидера.
По словам Кадырова, Керимов, Барахоев и Курбанов заказали его убийство после стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы из-за обычной «бизнес ситуации». И теперь Кадыров объявляет им кровную месть, если они не докажут обратное.

«Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Бекхану Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на убийство – ред.)», — заявил Кадыров на встрече с местными силовиками.

Он также добавил, что после стрельбы у офиса Wildberries в сети началась кампания по травле кадыровцев. Глава Чечни призвал все претензии высказывать лично ему и не стравливать целые народы на бытовой почве.

Напомним, 18 сентября у офиса Wildberries произошла перестрелка после попытки Бакальчука и его охраны пройти в здание. Семеро человек получили ранения, двое погибли.

Читайте также:

Покажут «храбрость, дерзость и лихачество»: что сделают с преступниками в Чечне

«Был неправ»: бывший учитель из Чечни извинился на видео за оскорбление христиан

«Позорят весь чеченский народ»: сын Кадырова Ахмат призвал отказаться от поп-MMA
#убийство
#учитель
#бизнес
#видео
#люди
#кадыров
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате