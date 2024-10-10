Подростки толпой четыре часа избивали подростка в Угличе

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Толпа подростков жестоко избила 16-летнего парня и сняла все происходящее на видео, теперь пострадавший может остаться инвалидом. Об этом сообщает Baza.
По данным издания, в ночь с 28 на 29 сентября Костю встретили несколько парней, которым нажаловалась его бывшая девушка. Подростка начали избивать, а когда он потерял сознание его отнесли в его же квартиру. Там избиение продолжилось. Четыре часа парня били руками и ногами, проводами, резали волосы, прыгали по нему, плевали и подвергали различным издевательствам.
Помимо этого, ребята украли из квартиры жертвы телефон и бытовую технику.
После избиения троих участников избиения задержали и возбудили уголовное дело. Одного из парней арестовали, других посадили под домашний арест. Оказалось, что во время избиения в квартире присутствовали и девушки, которые также пинали парня по лицу ногами.
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Помимо этого, ребята украли из квартиры жертвы телефон и бытовую технику.
После избиения троих участников избиения задержали и возбудили уголовное дело. Одного из парней арестовали, других посадили под домашний арест. Оказалось, что во время избиения в квартире присутствовали и девушки, которые также пинали парня по лицу ногами.
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Элина Позднякова