Дети мигрантов на электровелосипеде отца-курьера сбили мать с ребёнком в Дмитрове
Дети мигрантов на электровелосипеде отца-курьера сбили мать с ребёнком в Подмосковье и сбежали. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Инцидент произошёл в Дмитрове. Женщина гуляла с семилетним сыном, как вдруг откуда-то вылетели подростки и сбили их. Мальчик получил серьёзные травмы – он ушибся от асфальт и выбил зуб. Ребёнку потребовалась срочная медицинская помощь, однако в момент столкновения телефон матери выпал и разбился. Тогда ей пришлось обращаться за помощью к прохожим.
Маленькие иностранцы в ответ на всё произошедшее заявили, что ребёнок мол сам виноват, бросили электровелосипед и убежали.
Водителя вскоре всё же удалось задержать, когда он вернулся за мопедом, на котором, по словам местных, его отец развозит заказы.
Подростка доставили в полицию. Его друга обнаружить не удалось – он оперативно скрылся во дворах.
По словам очевицев произошедшего, обоим парням от 14 до 16 лет, они из семей мигрантов.
