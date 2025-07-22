22 июля 2025, 15:05

Шапша: дети мигрантов-нелегалов надругались над девочкой в Калужской области

Фото: iStock/SB Arts Media

Преступление в отношении половой неприкосновенности ребенка было совершено в Калужской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша со ссылкой на правоохранителей.