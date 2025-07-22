Дети мигрантов-нелегалов надругались над девочкой в Калужской области
Преступление в отношении половой неприкосновенности ребенка было совершено в Калужской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша со ссылкой на правоохранителей.
Дети граждан Таджикистана совершили действия сексуального характера в отношении малолетней жительницы Боровского района. Шапша отметил, что подозреваемые установлены, им девять и одиннадцать лет.
Родители малолетних преступников находились в Калужской области с нарушением установленного порядка пребывания. В настоящее время обвиняемые помещены в центр содержания несовершеннолетних, их родители находятся под стражей.
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