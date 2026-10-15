Дети несколько лет жили в кишащем насекомыми доме

15 октября 2026, 20:35

NYP: в США полиция спасла девятерых живших среди насекомых детей

Фото: istockphoto/Ajax9

В американском штате Огайо правоохранители спасли девять детей, живших в доме, кишащем насекомыми. По версии следствия, детей могли удерживать в тесных собачьих клетках, а отец часами подвергал их пыткам, пока мать наблюдала за происходящим. Об этом сообщает New York Post.