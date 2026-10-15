Дети несколько лет жили в кишащем насекомыми доме
В американском штате Огайо правоохранители спасли девять детей, живших в доме, кишащем насекомыми. По версии следствия, детей могли удерживать в тесных собачьих клетках, а отец часами подвергал их пыткам, пока мать наблюдала за происходящим. Об этом сообщает New York Post.
По данным газеты, пострадавшим детям от одного года до 13 лет, и подобному обращению они подвергались в течение последних трех лет. Следователи утверждают, что детей заставляли часами стоять, засунув кончики пальцев рук между пальцами ног, а также запирали в клетках или за загородками. Иногда их принуждали сидеть у стены на корточках. Подобные меры применялись как в качестве наказания, так и без причины.
Биологическому отцу семерых пострадавших, 37-летнему Джонатану Парру, предъявили обвинения в создании опасности для своих детей, а также в издевательствах над двумя другими детьми. На заседании суда по избранию меры пресечения он отрицал свою вину.
Его сожительница, 32-летняя Жаклин Коулман, являющаяся матерью шестерых из детей, по мнению следствия, знала о происходящем и не препятствовала этому. По информации местного новостного портала Columbus Dispatch, суд назначил залог в 150 тысяч долларов за каждого из арестованных.
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