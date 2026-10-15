Россиянка обнаружила в своем доме гнезда ос-убийц

15 октября 2026, 18:12

SHOT: в Сочи у местной жительницы в доме поселились осы-пелопеи

Фото: istockphoto/Nataba

В Сочи местная жительница обнаружила в своем доме гнезда ос-пелопей, которые сначала приняла за паучьи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.