Россиянка обнаружила в своем доме гнезда ос-убийц
В Сочи местная жительница обнаружила в своем доме гнезда ос-пелопей, которые сначала приняла за паучьи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, насекомые соорудили пять глиняных коконов, внутри каждого из которых спрятали парализованных пауков. Женщина разбила одно из гнезд и пришла в ужас: оттуда выпали десятки живых членистоногих, некоторые из них продолжали шевелиться. Собрать их удалось пылесосом.
Как поясняет канал, самка осы-пелопеи строит глиняную капсулу, откладывает туда яйца, а затем наполняет ее живой добычей, предварительно обездвиженной ядом. После появления личинок они питаются заготовленными запасами.
Жертвами пелопей становятся различные членистоногие, в том числе потенциально опасные для человека. Для людей сами осы серьезной угрозы обычно не представляют и могут ужалить только в случае ощущения опасности.
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