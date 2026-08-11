Насекомые сорвали рейс российского самолета
Рейс самолета Як-40 «Вологодского авиапредприятия» Вологда — Москва оказался сорван из-за насекомых. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Всего на борту воздушного судна находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Во время полета отказала основная система регулировки давления, и экипаж поменял ее на дублирующую, однако и она не сработала. В результате командир принял решение о возвращении в аэропорт вылета.
Проведенное Росавиацией расследование показало, что причиной технической неисправности стали насекомые, которые попали в систему регулировки давления. Это произошло во время длительной стоянки самолета на земле.
Ранее сообщалось, что две девушки в нарядных платьях и на каблуках устроили необычный забег по территории аэропорта Шереметьево, пытаясь догнать самолёт, который должен был доставить их в Бодрум.
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