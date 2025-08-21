Две женщины погибли, отравившись гуакамоле на фестивале итальянской кухни
Две женщины скончались после употребления отравленной гуакамоле на фестивале итальянской кухни, проходившем с 22 по 24 июля. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что ядовитый соус подавали посетителям фестиваля на Сардинии, что вызвало вспышку заболеваний среди участников мероприятия. Женщины 38 и 62 лет скончались с разницей в несколько дней после употребления этого блюда. Также в больницу с отравлением попали 11-летний мальчик и 14-летняя девочка.
В связи с этим прокуратура Кальяри начала официальное расследование инцидента, чтобы выяснить причины отравления и привлечь виновных к ответственности.
Местные власти незамедлительно приостановили проведение передвижного фестиваля до устранения всех нарушений и обеспечения безопасности посетителей. Расследование продолжается.
Читайте также: