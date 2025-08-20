В центре Тюмени произошло смертельное ДТП с грузовиком

20 августа 2025, 14:50

Фото: iStock/Sergey Pakulin

В результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2115 и грузовика марки Shacman на перекрёстке улиц 50 лет Октября и Холодильной утром 20 августа погиб водитель легковушки. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.