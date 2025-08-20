В центре Тюмени произошло смертельное ДТП с грузовиком
В результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2115 и грузовика марки Shacman на перекрёстке улиц 50 лет Октября и Холодильной утром 20 августа погиб водитель легковушки. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 47-летнему водителю ВАЗ стало плохо за рулём, что привело к потере управления и выезду на полосу встречного движения. Произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем. Мужчина скончался на месте до приезда медиков.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Читайте также: