В центре Тюмени произошло смертельное ДТП с грузовиком

Фото: iStock/Sergey Pakulin

В результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2115 и грузовика марки Shacman на перекрёстке улиц 50 лет Октября и Холодильной утром 20 августа погиб водитель легковушки. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.



По предварительным данным, 47-летнему водителю ВАЗ стало плохо за рулём, что привело к потере управления и выезду на полосу встречного движения. Произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем. Мужчина скончался на месте до приезда медиков.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Анастасия Чубина

