Россиянка мыла окна на 27-м этаже «без страха и страховки» — видео
В Подмосковье женщина мыла окна на внешнем подоконнике 27-го этажа без страховки
В Строгино жительница ЖК «Спутник» мыла окна на 27-м этаже «без страха и страховки». Соответствующими кадрами делится телеграм-канал «Что там, Москва?».
На записи видно, как бесстрашная женщина выходит на внешний подоконник и продолжает интенсивно чистить стекло. На видео ее снял шокированный очевидец из соседнего дома.
«Жена десантника», «Берите в жены, будете как за каменной стеной», «Родилась в Королеве, в центре подготовки космонавтов», — посыпались комментарии.Большинство пользователей выразили обеспокоенность судьбой домохозяйки и отметили, что не стали бы исполнять такие «трюки». Некоторые предположили, что «экстремальным мытьем окон» занималась вовсе не хозяйка квартиры, а приглашенный клинер.