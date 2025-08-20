Россиянка мыла окна на 27-м этаже «без страха и страховки» — видео

20 августа 2025, 14:41

В Подмосковье женщина мыла окна на внешнем подоконнике 27-го этажа без страховки

Фото: iStock/Lazy_Bear

В Строгино жительница ЖК «Спутник» мыла окна на 27-м этаже «без страха и страховки». Соответствующими кадрами делится телеграм-канал «Что там, Москва?».





На записи видно, как бесстрашная женщина выходит на внешний подоконник и продолжает интенсивно чистить стекло. На видео ее снял шокированный очевидец из соседнего дома.

«Жена десантника», «Берите в жены, будете как за каменной стеной», «Родилась в Королеве, в центре подготовки космонавтов», — посыпались комментарии.