Дети подожгли сухую траву и чуть не спалили полсела на Камчатке

12 мая 2026, 01:45

В селе Тигиль на Камчатке дети, играя с огнем, спровоцировали пожар, который охватил площадь около 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.





Юные виновники происшествия сами вызвали пожарных по номеру 112. Благодаря оперативной реакции спасатели быстро прибыли на место и ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться. По словам министра, ситуация могла обернуться серьезными последствиями.



«В Тигиле дети, играя с огнем, чуть не сожгли полсела. В этом году в Тигильском районе почти нет снега. Трава сухая как порох. Дети подожгли ее и сразу же начался пожар. Неконтролируемое горение распространилось на 250 кв. м», — отметил Лебедев.