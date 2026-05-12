Спасатели эвакуировали 300 человек из горящего дома в Грозном

Многоквартирный дом загорелся в городе Грозный. Из здания эвакуировали 300 человек, сообщила пресс‑служба главного управления МЧС России по Чеченской Республике.



Тревожный сигнал поступил на пульт дежурной части 11 мая в 20:30. Огонь охватил площадь в 2 850 кв. м. Дом, в котором произошел пожар, расположен на улице Умара Садаева.

Как рассказал начальник главного управления МЧС РФ по Чечне Алихан Цакаев, спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В ходе операции сотрудникам ведомства удалось вывести из опасной зоны 40 человек.

После пожара прокуратура Грозного организовала служебную проверку. По словам мэра Грозного Хас-Магомед Кадырова, ремонтные бригады приступят к восстановлению поврежденных квартир в ближайшее время.

Александр Огарёв

