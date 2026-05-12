Взрыв прогремел в жилом квартале бразильского Сан-Паулу
В понедельник в районе Жагуаре на западе Сан‑Паулу произошел взрыв в жилых домах. Об этом сообщил бразильский новостной портал G1.
По предварительной информации, инцидент связан с трубопроводом. Как уточнили в военной полиции, в момент происшествия бригады газовой компании проводили техническое обслуживание оборудования.
В результате взрыва пострадали люди, несколько зданий получили значительные повреждения. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и извлекли из‑под завалов двух пострадавших.
В настоящий момент продолжаются поисково‑спасательные работы. По данным портала G1, под обломками разрушенных строений могут оставаться люди. Обстоятельства происшествия уточняются.
Читайте также: