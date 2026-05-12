Два человека погибли в результате стрельбы на юго‑востоке Франции
В Ницце неизвестный мужчина открыл стрельбу. Два человека погибли, еще шесть получили ранения, сообщил префект департамента Приморские Альпы Лоран Отье.
Инцидент случился на площади Амарилис в районе Мулен. По данным властей, среди пострадавших трое человек получили серьезные травмы, а остальные отделались легкими повреждениями.
Мэр Ниццы Эрик Сьотти предположил, что стрельба может быть связана с действиями наркокартелей. Как пишет Le Parisien, за последние несколько дней в Ницце произошло несколько преступлений подобного характера.
Злоумышленники скрылись с места преступления. В настоящее время полиция ведет их активный розыск. На месте происшествия работают следственные группы и оперативные службы.
