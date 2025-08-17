Дети погибли на пилораме в Пермском крае
В Пермском крае выясняют обстоятельства гибели двух детей на пилораме, сообщает пресс‑служба следственного управления СК России по региону.
По данным ведомства, 17 августа возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Следствие установило, что два десятилетних мальчика забрались на сложенный спиленный лес, где на них упали бревна; дети скончались на месте. На месте происшествия работают следователи.
