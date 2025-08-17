Дети погибли на пилораме в Пермском крае

17 августа 2025, 20:05

СК: На пилораме в Пермском крае погибли двое мальчиков

Фото: istockphoto/Debu Durlav

В Пермском крае выясняют обстоятельства гибели двух детей на пилораме, сообщает пресс‑служба следственного управления СК России по региону.