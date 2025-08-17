В Москве задержали таксиста «Яндекса» с поддельными правами прямо за рулём с пассажирами
В Москве водителя «Яндекс Такси» поймали с поддельными правами в момент, когда он вёз пассажиров. В итоге сервис оставил клиентов ждать два часа без помощи.
Как сообщает Telegram-канал Readovka, москвичи заказали такси с сервисом «комфорт плюс», однако вместо удобной и спокойной поездки они получили настоящие приключения. На трассе сотрудники ГАИ остановили водителя, и выяснилось, что он работает с поддельными документами. Мужчину сразу же заковали в наручники, а пассажиров оставили в растерянности.
В течение двух часов люди ждали на дороге, однако помощь от «Яндекса» так и не поступила – операторы ни разу не ответили. Пострадавшие опубликовали видео в Сеть, добавив, что даже спустя несколько дней сервис так и не дал разъяснений по поводу ситуации, ограничившись лишь формальными отписками.
В комментариях к ролику компания заявила, что якобы не понимает, что произошло.
