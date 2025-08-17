В Москве задержали таксиста «Яндекса» с поддельными правами прямо за рулём с пассажирами

17 августа 2025, 19:37

В Москве сотрудники ГАИ задержали таксиста с поддельными правами

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве водителя «Яндекс Такси» поймали с поддельными правами в момент, когда он вёз пассажиров. В итоге сервис оставил клиентов ждать два часа без помощи.