Пенсионерка обворовала спящего на улице юношу в Калининградской области
Пенсионерка из Калининградской области вытащила из кармана уснувшего на остановке молодого человека смартфон, сообщает пресс‑служба регионального УМВД.
В полицию обратился 18‑летний житель Черняховска: он заявил о пропаже телефона стоимостью около 55 тыс. рублей, который лежал в кармане его жилета и исчез после того, как он задремал на скамейке. В результате оперативно‑розыскных мероприятий полицейские быстро установили личность подозреваемой — 59‑летней местной жительницы.
Женщина, убедившись, что молодой человек спит крепко, обыскала его карманы и похитила гаджет.
Телефон вернули владельцу, в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ей грозит до пяти лет лишения свободы; на данный момент она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Читайте также: