Пенсионерка обворовала спящего на улице юношу в Калининградской области

Пенсионерка украла телефон у заснувшего на улице 18-летнего парня
Фото: istockphoto/blinow61

Пенсионерка из Калининградской области вытащила из кармана уснувшего на остановке молодого человека смартфон, сообщает пресс‑служба регионального УМВД.



В полицию обратился 18‑летний житель Черняховска: он заявил о пропаже телефона стоимостью около 55 тыс. рублей, который лежал в кармане его жилета и исчез после того, как он задремал на скамейке. В результате оперативно‑розыскных мероприятий полицейские быстро установили личность подозреваемой — 59‑летней местной жительницы.

Женщина, убедившись, что молодой человек спит крепко, обыскала его карманы и похитила гаджет.

Телефон вернули владельцу, в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ей грозит до пяти лет лишения свободы; на данный момент она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

