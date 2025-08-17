Пенсионерка обворовала спящего на улице юношу в Калининградской области

17 августа 2025, 18:55

Пенсионерка украла телефон у заснувшего на улице 18-летнего парня

Фото: istockphoto/blinow61

Пенсионерка из Калининградской области вытащила из кармана уснувшего на остановке молодого человека смартфон, сообщает пресс‑служба регионального УМВД.