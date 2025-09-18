Раскрыты детали убийства девочки из Бердянска фанаткой битцевского маньяка

18 сентября 2025, 20:32

В Бердянске завершили дело об убийстве семилетней девочки фанаткой Пичушкина

Фото: istockphoto/blinow61

В Бердянске завершили расследование дела об убийстве семилетней девочки — предполагаемой жертвы 14‑летней поклонницы известного битцевского маньяка. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на следователя первого отдела по особо важным делам СУ СК РФ по Запорожской области Игоря Когана.