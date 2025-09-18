Раскрыты детали убийства девочки из Бердянска фанаткой битцевского маньяка
В Бердянске завершили расследование дела об убийстве семилетней девочки — предполагаемой жертвы 14‑летней поклонницы известного битцевского маньяка. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на следователя первого отдела по особо важным делам СУ СК РФ по Запорожской области Игоря Когана.
По версии следствия, утром 16 мая школьница спрятала в сумке перчатки и молоток и пошла на поиски жертвы. У одного из домов она заметила соседскую девочку и, решив, что та не сможет сопротивляться, заманила её в уединённое место в лесу бутербродами.
Там подросток ударила ребёнка молотком по голове. Потеряв сознание, девочка перестала подавать признаки жизни после дальнейших ударов.
Коган сообщил, что подозреваемая воспитывается в неблагополучной семье — отец не принимал участие в воспитании, мать злоупотребляет алкоголем. Фигурантку задержали 19 мая.
На месте преступления нашли записку с признанием в любви серийному убийце Александру Пичушкину. Подростку грозит до десяти лет лишения свободы, экспертиза признала её вменяемой.
Читайте также: